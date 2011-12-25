-BM kemer sıkacak BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 25.12.2012 - BM, 1998 yılından beri ilk defa bütçesinde kesintiye gitti. 193 üyeli BM Genel Kurulu, 50 yıldan beri ikinci kez BM bütçesini iki yıllık dönemde azaltarak 2010-2011 döneminde 5,41 milyar dolar olan bütçeyi 2012-2013 döneminde 5,15 milyar dolara düşürdü. BM gelecek iki yılda ''daha az kaynakla daha fazla iş yapmayı'' amaçlıyor. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Genel Kurulunu tebrik ederek dünyada tüm ülkelerin küresel mali krizle baş edebilmek için harcamalarını kıstığı ve kemer sıkma tedbirleri aldıkları bu dönemde, BM'nin de aynı yönde karar almasından büyük memnuniyet duyduğunu bildirdi. BM'nin bütçesine yüzde 22 gibi yüksek bir oranla, en fazla katkıda bulunan ülke olan ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Joe Torsella da yaptığı açıklamada, kabul edilen BM bütçesinin BM'yi daha güçlü, daha etkin hale getireceğini belirterek, ''BM bütçesindeki düşüş, Amerika'da vergi ödeyen vatandaşlara tasarruf yapabilme imkanı verecek'' dedi. İki gün süren müzakereler sonucunda kabul edilen BM bütçesinin, her yıl 7 milyar dolar civarında olan BM'nin barışı koruma operasyonları bütçesinden ayrı tutulduğu bildirildi.