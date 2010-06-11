'BM kararının İran'a karşı hukuki değeri yok'

T24- İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ABD'yi iki yüzlülükle suçlayarak, "dünyanın bir başka ülkeye karşı nükleer silah kullanmış tek ülkesinin, nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla geliştirmek isteyen ülkelere baskı yapma hakkını kendinde göremeyeceğini" söyledi.





İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Şanghay'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Nükleer silah üretiminde kullanılma olasılığı bulunduğu gerekçesiyle İran'ın barışçıl nükleer programını nasıl durdurabilirler" dedi.



Ahmedinejad, BM Güvenlik Konseyi'nin yaptırım kararının "ülkelerine karşı hukuki değeri bulunmadığını" savunarak, "Güvenlik Konseyinin ABD'nin aleti olduğunu" söyledi.

BM Güvenlik Konseyinin Çin'in de desteğiyle İran'a yeni yaptırımları öngören karar tasarısını kabul etmesinden iki gün sonra Şanghay'a gelen Ahmedinejad'ın, buraya yalnızca EXPO 2010 Dünya Fuarı'ndaki İran Pavyonunun Milli Gün etkinliklerine katılmak için geldiği bildirildi.



Ahmedinejad, İran'ın gözlemci olduğu Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) Özbekistan'da düzenlenen ve Çin Devlet Başkanı Hu Cintao'nun da katıldığı zirvesine gitmedi.

Çin'in tutumu







İran'ın Güvenlik Konseyindeki önemli müttefiki Çin, son yaptırımlarla ilgili oylamada veto yetkisini kullanmadı. Uzmanlar, Çin'in Tahran yönetiminin esneklik göstermemesinden hayal kırıklığı duyduğunu ve bu konuda tecrit olmaktan endişe ettiğini savunuyor.





Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, "yeni yaptırımların diplomatik çözüm kapısını kapatmaması gerektiği" ifade edilerek, İran'ı görüşme masasına döndürmek için çaba gösterilmesi istendi. Yaptırımlarla ilgili olarak Çin ile yapılan görüşmelerin ayrıntılarının bilinmemesine rağmen, Pekin yönetimi yeni yaptırımların İran ile olan ekonomik ilişkilerine zarar vermemesinden memnun görünüyor.





İki ülke arasındaki ticaret geçen yıl 36,5 milyar ABD Dolarını buldu. İran, Çin'in enerji ihtiyacının yüzde 11'ini karşılıyor ve Çin şirketlerinin İran'daki enerji çıkarma projeleri ile yol, köprü ve santral inşalarında önemli yatırımları bulunuyor. Güvenlik Konseyinin son kararının Tahran ile Pekin arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceği henüz kesinleşmedi. Ahmedinejad, geçen ay da yaptırımları destekleyen Rusya liderlerine sitemde bulunarak, "kendilerini düzeltmelerini ve İran halkının kendilerini düşmanları arasında görmesine izin vermemelerini" istemişti.