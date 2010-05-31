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Dünya

BM, 'İsrail saldırısı' için 20:00'da toplanıyor

BM Güvenlik Konseyi, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırmasıyla ilgili olarak bugün toplanıyor.

31 Mayıs 2010 03:00

T24 - BM Güvenlik Konseyi, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırmasıyla ilgili olarak bugün toplanıyor.


BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısıyla ilgili olarak bugün (31 Mayıs 2010) yapacağı toplantının saati belli oldu.


Diplomatlar, toplantının yerel saatle 13:00'te (TSİ 20:00) başlayacağını bildirdi, ancak başka bilgi vermedi.


Türkiye, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısından sonra BM Güvenlik Konseyini olağanüstü toplantıya çağırmıştı.


Brezilya'dan ABD'ye geçen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Washington temaslarını iptal ederek, BM Güvenlik Konseyi toplantısı için New York'a geçme kararı almıştı.

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