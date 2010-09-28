-BM: İSRAİL GÖRÜNTÜLERİ GİZLİYOR CENEVRE (A.A) - 28.09.2010 - BM uzmanları, İsrail'in Mavi Marmara gemisine düzenlediği baskın sırasında yolculardan elde ettiği görüntüleri sakladığını belirttiler. BM'nin baskını soruşturan bağımsız panele atadığı uzmanlar, İsrail askerlerinin, 31 Mayıstaki baskın sırasında Mavi Marmara gemisinde seyahat eden 10'dan fazla gazeteci ve diğer yolcuların elinden aldıkları video görüntüleri ve fotoğrafları hala zapt ettiğini bildirdiler. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin eski yargıçlarından Karl T. Hudson-Phillips, Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in bilgiyi kontrol etmeye ve tekeline almaya çalışıyor göründüğünü kaydetti.