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Dünya
Deutsche Welle

BM IŞİD'e karşı delil toplamak için ekip kuruyor

BM Güvenlik Konseyi, IŞİD'in Irak'ta işlediği olası savaş suçları hakkında delil toplanabilmesi için bir araştırma ekibi kurulmasına karar verdi.

21 Eylül 2017 22:58

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, IŞİD'in Irak'taki Ezidi azınlığa yönelik katliamları ve "insanlığa karşı suç ya da soykırım olarak" tanımlabilecek diğer eylemleri konusunda araştırma yapmakla görevli bir ekip kurulması için karar aldı.

BM'nin oluşturacağı ekip, Irak'ın delil toplamasına ve IŞİD'in işlediği savaş suçları nedeniyle adalet önüne çıkarılmasına yardımcı olacak.

İngiltere'nin Güvenlik Konseyi'ne sunduğu karar tasarısı, oy birliği ile kabul edildi. Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi, geçen ay Güvenlik Konseyi'ne yazdığı mektupta, IŞİD'in yargılanabilmesi için ülkesinin "uluslararası bilirkişilerden faydalanmaya" hazır olduğunu aktarmıştı. Güvenlik Konseyi, Bağdat yönetiminin rızası olmadan da ekip kurma kararı alabilirdi ancak İngiltere bu adımın Irak'ın onayıyla atılmasını istedi.

60 gün içinde sunulacak

Bağdat yönetimiyle aylarca yapılan müzakerelerin ardından alınan karara göre, ekibi kurması için çağrı yapılan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Iraklı muhataplarıyla çalışacak olan araştırma grubunun yetkisinin detaylarını 60 gün içinde Güvenlik Konseyi'ne sunacak.

BM Güvenlik Konseyi'nin ekibe, IŞİD'in savaç suçu işlediğinden şüphelenilen diğer ülkelerde de delil toplama yetkisi verebileceği belirtildi.

Amal Clooney'den destek

IŞİD'in adalet önüne çıkarılması için mücadele eden isimlerin başında uluslararası insan hakları avukatı Amal Clooney geliyor. IŞİD tarafından kaçırılıp seks kölesi olarak kullanılan Ezidi kadınları temsil eden Clooney, daha önce iki kez BM Güvenlik Konseyi'ne hitap ederek bu konuda harekete geçilmesi yönünde talepte bulunmuştu.

BM uzmanları Haziran 2016'da, IŞİD'in Suriye ve Irak'ta Ezidileri hedef alan eylemlerini soykırım olarak tanımlamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/Reuters/dpa,CÖ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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