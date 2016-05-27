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Dünya
Deutsche Welle

BM: IŞİD Felluce'de sivilleri infaz ediyor

BM, şiddetli çatışmaların sürdüğü Irak'ın Felluce kentinde, IŞİD'e katılıp savaşmadığı için infaz edilen erkek ve çocukların sayısının arttığını açıkladı.

27 Mayıs 2016 23:10


Irak ordusunun, ABD öncülüğündeki koalisyonla birlikte pazartesi günü Felluce kentinde IŞİD'e karşı başlattığı operasyon sürüyor. Birleşmiş Milletler sivillerin kaçmaya çalıştığı kentte, IŞİD'in infaz ettiği insanların sayısının korkunç boyutlara ulaştığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin cuma günü Cenevre'de yaptığı açıklamada, IŞİD militanlarının örgüte katılıp, Irak hükümet birliklerine karşı savaşmayan erkek ve çocukları infaz etmeye devam ettiği, infaz edilenlerin sayısında da büyük artış kaydedildiği belirtildi.

Felluce'den kentin batısında kalan Bağdat'a kaçmaya çalışan birçok sivilin de IŞİD tarafından infaz edildiği bildirildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, infaz edilenler arasında kadın ve çocukların da olduğunu, IŞİD militanlarının sivilleri evlerinin enkazları içinde diri diri gömdüklerini açıkladı.

Binlerce kişi Suriye'ye kaçıyor

Birleşmiş Milletler ayrıca binlerce kişinin infaz edilme korkusu nedeniyle Musul'dan Suriye'ye kaçtıklarını bildirdi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği UNHCR, yaptığı açıklamada sadece Mayıs ayında 4 bin 200'den fazla insanın Suriye'ye kaçtığını, sayının 50 bine ulaşabileceğinin tahmin edildiğini belirtti. UNHCR sözcüsü, "Suriye'ye kaçan mülteciler olduğunun farkına varmalıyız." diyerek, bu durumun insanların ne kadar çaresiz olduğunu gösterdiğine dikkat çekti.

UNHCR Mayıs ayında 4 bin 266 Iraklının yürüyerek kaçtığını ve Suriye'de Kürtlerin kontrolündeki Haseke'ye ulaşmaya çalıştığını belirtti. Musul'da IŞİD'den önce 2 milyon insan yaşıyordu. IŞİD'in kontrolüne geçmesinin ardından kent nüfusunun son durumu ise bilinmiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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