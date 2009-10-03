BM İran'ı denetliyor

İran'ın yeni nükleer tesisi denetleniyor

El Baradey İran'ın yeni nükleer tesisini denetleyecek

Birleşmiş Millletler'in nükleer enerji kurumunun başkanı Muhammed el Baradey, İran'ın yeni nükleer tesisini denetlemek üzere bu ülkeye vardı.

İran, Birleşmiş Milletler'in uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurma çağrısına rağmen, ikinci bir nükleer tesis inşa etmekte olduğunu duyurmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Kum kentinde inşa edilen tesisin, BM kurallarına aykırı olmadığını söylemişti. Ahmedinejad tesisin Birleşmiş Milletler denetimine açık olduğunu belirtmişti.

ABD, İngiltere ve Fransa liderleri, tesisin varlığını uzun süre gizleyerek BM kurallarını çiğnediğini savundu. Bu liderler, İran'ın nükleer konularda tam işbirliğine girmemesi halinde daha ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini söylediler.

İranlı yetkililer, 1 Ekim'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi olan ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya'nın temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmede, İran'ın nükleer faaliyetleri de ele alındı.

BM'nin nükleer faaliyetleri izlemekten sorumlu birimi ise uranyum zenginleştirme tesisini gizlediğini söylediği İran'ı "hukukun yanlış tarafında " olmakla suçladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) başkanı Muhammed El Baradey, CNN-IBN televizyonuna yaptığı açıklamada, "İran'ın bu tesisi inşa etmeye karar verdiği gün bize bilgi vermesi gerekirdi. Bunu yapmadılar." dedi.

ABD ve müttefikleri bu ülkeye yönelik yaptırımların ağırlaştırılması seçeneğini değerlendiriyor.

BM Güvenlik Konseyi, şu ana kadar nükleer programını dondurmayı reddetmesi nedeniyle İran'a yönelik üç ayrı dizi halinde yaptırımlar uygulamıştı.

Bu görüşmeden bir kaç gün önce, İran devlet televizyonu askeri tatbikatlar sırasında denenen kısa menzilli füzelerin Tondar 69 ve Fatih 110 tipi olduğunu duyurdu.

Televizyon çöle benzeyen bir arazide, menzillerini belirtmediği füzelerin fırlatılış görüntülerini yayımladı.

Batılı savunma uzmanlarına göre, Fatih füzelerinin menzili 170 Tandor füzelerinin menzili de 150 kilometreye kadar çıkabiliyor.

İran, ilk kez Temmuz 2008'de denenen Şahab-3 (Göktaşı-3) füzesinin 2000 km menzili olduğunu söylüyor. Bu da Körfez'deki Amerikan üsleri ve İsrail'in, füzelerin menzilinde olması anlamına geliyor.