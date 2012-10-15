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Dünya

BM, İran'dan Suriye'de ateşkes için yardım istedi

Brahimi, Suriye krizinin her geçen gün arttığını ve buna karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı

15 Ekim 2012 21:13

BM'nin Suriye özel temsilcisi Lakhdar Brahimi, yaklaşan Kurban Bayramı tatilinde Suriye'de ateşkes uygulanması için İran'ın yardımını istedi. Brahimi, Tahran ziyareti sırasında böyle bir ateşkesin "siyasi sürecin gelişimine izin verebileceğini" belirtti.

Brahimi, Suriye'deki çatışmalara çözüm bulma çabaları çerçevesinde bölgeye yaptığı turun bir parçası olarak Tahran'da üst düzey İranlı yetkililerle görüştü.

Ziyaret sonunda yaptığı açıklamada BM ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Brahimi, "BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un ateşkes ve her iki tarafa silah akışının durdurulması çağrısı"nı tekrarladı.

Brahimi "Suriye'deki krizin her geçen gün ağırlaşmakta olduğunu ve akan kanın acilen durdurulması gerektiğini" vurguladı.

Bu arada Suriye'nin Halep kentindeki en önemli cami olan Emevi Camisi, hükümet güçleri dün camiyi isyancılardan geri alırken yaşanan çatışmalarda ağır tahribata uğradı.

Türkiye ise bugün yaptığı açıklamada kabul ettiği Suriyeli mülteci sayısının 100 bini aştığını duyurdu.

BM, Suriye'de muhaliflerin Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı 2011 Mart'ında başlattığı protestolardan bu yana çatışmalarda 20 bin kişinin öldüğünü, yüzbinlerce kişinin de komşu ülkelere sığındığını belirtiyor.

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