BM: "IŞİD'in Irak'ta soykırım yapıyor olması mümkün"

Birleşmiş Milletler (BM), yayımladığı raporda “IŞİD Irak'ta insanlık suçu işliyor, soykırım yapıyor olması mümkün" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Başkanı Zeid Raad el-Hüseyin’in “Bu rapor, Iraklı mültecilerin Avrupa ve diğer bölgelere neden kaçmaya çalıştığını, sivillerin çektiği acıları gözler önüne serer” sözleriyle açıkladığı raporda, IŞİD’e karşı sürdürülen mücadelede en az 18 bin 802 sivilin yaşamını yitirdiği, çoğu Ezidi kadın ve çocuk olmak üzere, 3 bin 500 kişinin köleleştirildiği bildirildi.

El-Hüseyin ayrıca, insanların sadece şiddetten ölmediğini, çok sayıda kişinin de gıda ve sağlık gibi temel ihtiyaçlara ulaşamadığı için hayatını kaybettiğinin altını çizdi.

Raporda ayrıca “IŞİD, kontrol ettiği yerlerde insanlık suçu işliyor; muhtemelen soykırım da yapıyorlar” ifadeleri kullanıldı.

Raporda şu detaylara yer verildi:

1) Bir Ezidi kadın esir kaçmaya çalışırken vuruldu. Vücudu yolun kenarında kaldı.

2) 42 Ezidi kadın, IŞİD tarafından 500 $ ve 2000 $ dolar karşılığında seks kölesi olarak satıldı.

3) 19 Kadın savaşçı seks yapmayı reddettiği için Musul’da öldürüldü.

4) IŞİD, Ramazan ayı için düzenlediği Kuran okuma yarışmasında dereceye girenlere ödül olarak seks kölesi vereceğini açıkladı.

Rapor, mağdurlar, hayatta kalanlar ve doğrudan tanıklık edenlere dayandırıldı. Rakamlar ise Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu ofisinde derlendi.