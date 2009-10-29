BM insan hakları uzmanı sınır dışı edildi

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanı Manfred Nowak, Zimbabve'ye gelişinde önce gözaltına alındı, daha sonra sınır dışı edildi.

Nowak, uluslararası haber ajanslarına yaptığı açıklamalarda, Zimbabve Başbakanı Morgan Tsvangirai'nin davetiyle ülkeye geldiğini, Harare havalanında göçmenlik bürosu yetkililerince durdurulduğunu, davet mektubunu göstermesine rağmen ülkeye girişine izin verilmediğini söyledi.

Yetkililerce pasaportu alınan ve VIP salonunda gece gözetim altında tutulan Nowak, daha sonra cep telefonundan Harare havaalanından Johannesburg uçağına binmekte olduğunu bildirdi.

Nowak, Zimbabwe'de karşılaştığı durumla ilgili olarak, böyle bir şey beklemediğini ve bunun diplomatik açıdan çok ciddi bir vaka olduğunu açıkladı.

BM İnsan Hakları Konseyi işkence, gayri insani muamele uzmanı olan Avusturyalı akademisyen Nowak, ülkeye girişinin son dakikada engellenmesinin hükümetin bir kanadının Başbakan Tsvangirai'nin kontrolünde olmadığını gösterdiğini belirtti.

Bu arada, BM'den daha önce yapılan bir açıklamada, Nowak'ın bu ülkeye Tsvangirai yandaşlarına yönelik saldırıları değerlendirmek üzere gittiği kaydedildi.

Uzun süre muhalefet liderliğini yapan Tsvangirai, şubat ayında hükümete katılmış, ancak hükümet içinde sorunlar patlak vermişti.