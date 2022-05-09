BM İnsan Hakları Konseyi, Ukrayna için olağanüstü toplanacak

BM İnsan Hakları Konseyi, Rusya’nın Ukrayna’daki insan hakları ihlallerini görüşmek üzere perşembe günü olağanüstü toplanacak.

Ukrayna’nın, Cenevre’de olağanüstü oturum düzenlenmesi talebine, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 50’den fazla ülke destek verdi.

Ukrayna’nın Cenevre’deki BM Temsilcisi Büyükelçisi Yevheniia Filipenko, bu oturumun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e “Moskova’nın uluslararası alanda tecrit edildiğini göstermek” adına önemli bir mesaj olacağını söyledi.

Yevheniia Filipenko, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hep birlikte Putin'e ve onun savaş suçluları arkadaşlarına güçlü mesaj gönderiyoruz: Siz daha önce hiç olmadığınız kadar tecrit edildiniz.”

"Bu suçları işleyenlerin cezalarını çekmesi konusunda emin olana kadar dinlenmeyeceğiz"

BM’nin Rusya’nın ülkesinde işlediği insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarını ortaya koymak için pratik adımlar akmasını beklediğini belirten Ukraynalı Büyükelçi, BM’nin Buça ve diğer işgal altındaki yerlerdeki insan hakları ihlalleri için kapsamlı bir soruşturma yürütmesini istedi.

Ukraynalı Büyükelçi, bu oturumun uluslararası toplumun Mariupol başta olmak üzere ülkesinde zorla yerinden edilenlerin ve insan hakları ihlallerine maruz kalan sivil halkın sorunlarına daha fazla eğilmesi için bir fırsat olacağını ifade etti.