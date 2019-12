Bm İklim Zirvesi öncesi 'Aptallık Çağı'

8 Ekim'de vizyona girecek olan 'Aptallık Çağı' adlı belgesel film, aralık ayında yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesi halkı bilinçlendirmeyi hedefliyor.



Dünya galasını 21 Eylül'de New- York'ta yapan 'Aptallık Çağı' (The Age of Stupid) filminin Türkiye galası 5 Ekim'de Greenpeace'in katkıları ile gerçekleşecek. 8 Ekim Cuma günü gösterime girecek olan film, tüm dünyada ünlü isimlerin de desteklediği önemli bir sosyal hareket olarak görülüyor. Aralıktaki BM İklim Değişikliği Konferansı öncesi büyük ses getirmesi beklenen film; 2055'te tek başına yaşayan ve 2008'de çekilmiş görüntülerin arşivlerine bakarak, neden iklim değişikliğinin durdurulması için harekete geçilmediğini sorgulayan yaşlı bir adamın gözünden anlatılıyor. Franny Armstrong'un yazıp yönettiği filmin başrol oyuncusu ünlü aktör Pete Postlethwaite. Tüketim, savaş, iklim değişikliği ve alternatifler gibi altı ana temadan oluşan film, bireysel yatırımcıların sağladığı 500 bin Euro bütçeyle 3.5 yılda çekildi.



Torunlarım yaşasaydı...



Filmde 2055 yılında, iklim değişikliği felaketinin vurduğu dünyada, bir arşiv istasyonunda, geçmişten kalan görüntüleri izleyen Pete Postlethwaite şunları söylüyor: "Çocuklarım anlaşmayı bozduğum için bana kızgın değillerdi. Enerjilerini suçlamaya harcayamazlardı, çünkü hayatta kalmaya çalışmakla meşguldüler. Yiyecek isyanları, mülteci kampları ve toplumun çöküşü arasında yollarını bulmaya çalışıyorlardı. Ama sanırım torunlarım yetişkin olmaya yetecek kadar hayatta kalmış olsalardı çok kızgın olacaklardı!"



Engellemezsek suçluyuz



90'lı yılların başından beri iklim değişikliğinin yaşanmakta olan etkileri, olası sonuçları ve de çözümlere rağmen ortada bir sorun yokmuş gibi davranılmasını eleştiren 'Aptallık Çağı', iklim değişikliğinin baş sorumluları olarak daha fazla kâr etmekten başka bir şey düşünmeyen petrol şirketlerine, dünya düzenine hizmet eden politikacılara ve tüketime dayalı yaşayışa işaret ediyor. Film, 'Eğer bir şey yapmazsanız siz de suçlusunuz' mesajı veriyor.



İnsanlığa günah çıkarıyor



Filmde, dünyaca ünlü Britanyalı aktör Pete Postlethwaite rol aldı. Postlethwaite 2055 yılında bir arşiv istasyonunda, geçmişten kalan görüntüleri izliyor ve sağ kalan insanlığa günah çıkartıyor... Kameraya, çocuklarının hayatta kalma mücadelesi verdiğini, torunlarının ise kendisine hesap sorabilecek kadar bile yaşayamadığını anlatıyor.