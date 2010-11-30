-BM İKLİM KONFERANSI MEKSİKA'DA BAŞLADI CANCUN (A.A) - 30.11.2010 - Sanayi ürünlerindeki karbondioksit salımından kaynaklanan iklim ısınmasına çare bulmak için Meksika'nın Cancun kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Konferansı başladı. Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon'un sert uyarısıyla başlayan iki haftalık konferansa 15 bin bilimadamı ve gönüllüler katılıyor. Calderon, Yukatan Yarımadası ucunda Karayib Denizi-Atlas Okyanusu'na nazır Cancun'daki açılış toplantısında, "Dünya atmosferi; devletlerin egemenliğinden tamamen bağımsızdır" diyerek, atmosferi korumanın mutlaka dünya çapında işbirliğine bağlı olduğunu bir kez daha hatırlattı. 1995 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Meksikalı Mario Molina, "karbondioksit ve diğer insan ürünü kirlilikle atmosferin ısınması devam eder hatta Amazon yağmur ormanları ölürse, (güneş, rüzgar, su, elektrik gibi temiz enerji kullanımı yaygınlaştırılmazsa) tüm insanlık için, milyarlarca insan için sonuçlar çok feci olacaktır" dedi. BM'nin İklim Değişikliği Baş Temsilcisi Christiana Figueres, karbondioksit salımının azaltılmasını içeren 1997 Kyoto Protokolü'nün kurtarılması için bu konferansın gayret sarfetmesi gerektiğini bildirdi. Geçen yıl aralık ayındaki Kopenhag Anlaşması'nda sadece yoksul ülkelere yıllık 100 milyar dolarlık yardım yapılması karara bağlanmıştı. Bu arada ada devletleri, denizlerin yükselmesinin "kendilerinin ve tarihin sonunu getireceği endişesini" Cancun'a sundular. 43 ülkenin üye olduğu Küçük Ada Devletleri İttifakı'nın (AOSIS) ikinci başkanı Yeşil Burun adasından Antonio Monteiro ise Lima, Kiribati, Tuvalu, Cook Adaları, Marshall Adaları, Maldivler'in yükselen deniz suyundan büyük tehlike içinde olduğunu bildirdi. Kopenhag'da belirlenen, küresel ısınmanın 2011'e kadar 2 derecenin altında tutulması hedefinin, 1,5 dereceye indirilmesi isteniyor.