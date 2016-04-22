BM İklim Anlaşması imzaya açılıyor



Fransa'nın başkenti Paris'te geçen yıl düzenlenen 21. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda (COP21) 196 ülke, küresel ortalama sıcaklık artış limitinin 1,5 ile 2 derece arasında sınırlandırılmasını içeren belge üzerinde anlaşma sağlamıştı.

Anlaşmanın, küresel sera gazı emisyonlarının asgari yüzde 55'ini temsil eden en az 55 ülke tarafından onaylanması gerekiyor.

BM Genel Merkezi'nde bugün törenle imzaya açılacak anlaşma metni bir yıl boyunca imzalanabilecek. Bugünkü törene 150'den fazla ülkenin temsilcisinin katılımı bekleniyor.

Fransa en üst düzeyde temsil ediliyor

50 dolayında ülke ise devlet ve hükümet başkanları tarafından temsil edilecek. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande törene gelmesi beklenenler arasında yer alıyor.

Törende Almanya'yı Çevre Bakanı Barbara Hendricks, Türkiye'yi ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı temsil edecek.