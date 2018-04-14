T24 LogoT24 Logo
Gündem

BM: İdlib'te çatışmalar devam ederse 2 milyon kişi Türkiye sınırına yönelebilir

BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Moumtzis olası bir göç hareketinin "Türkiye üzerinde muazzam baskı oluşturacağı" uyarısında bulundu

14 Nisan 2018 04:37

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, İdlib'de çatışmaların devam etmesi durumunda iki milyon kişinin Türkiye sınırına doğru yöneleceğini belirterek, bunun Türkiye üzerinde muazzam baskı oluşturacağı uyarısında bulundu.

Moumtzis, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında,  Suriye'de savaşın başladığı 2011 yılından beri insani durumun hiç olmadığı kadar  kötüleştiğini ve bu yılın başından beri 700 binden fazla kişinin evlerini terk  etmek zorunda kaldığını söyledi.

İdlib'de geçen aralık ayından beri 400 binden fazla kişinin kentin  güneyinden merkezine kaçtığını, Doğu Guta'dan ayrılan 60 bin kişilik muhalif  grubun da aileleriyle İdlib'e geldiğini ve iki milyondan fazla kişinin bulunduğu  İdlib'de insanları barındırmakta güçlük çektiklerini anlatan Moumtzis, "İdlib'de  çatışmalar sürerse Türkiye sınırında iki milyon kişi görme ihtimalimiz var. Bu da  Türkiye üzerinde muazzam bir baskıya neden olur.'' dedi.
 
Moumtzis, Afrin'deki gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede de  şunları söyledi:
 
"Afrin'den ayrılanların bir kısmı geri döndü. Afrin'e dönmek  isteyenlerin bir kısmı Tel Rıfat'taki kontrol noktalarında rüşvet vermek zorunda  kaldıklarını, Kürt yetkililerin (PYD/PKK) ayrılmalarına izin vermediğini  anlattı.''

ETİKETLER

birleşmiş milletlergöçsuriyeaçıklamaidlibçatışma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24