BM Humus'ta tahliyenin sürmesini umuyor

BM ve yardım kuruluşları Suriye'de kuşatma altındaki Humus'taki sivilleri tahliye operasyonunun ertelenmesinin ardından, bugün tahliyelerin devam etmesini umduklarını açıkladı.

Humus'un Eski Şehir bölgesinde yüzlerce sivil mahsur kalmış durumda.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde tahliye edildikten sonra rejim güçlerince gözaltına alınan erkeklerin güvenliğiyle ilgili kaygılar da var. Kentte sağlanan geçici ateşkesin ardından geçen cuma gününden bu yana 1100'den fazla kişi tahliye edildi.

Ülkenin batısındaki Humus kenti 18 aydır hükümet güçlerinin kuşatması altında.

Yardım kuruluşları bugün bir kez daha tahliye operasyonu yapmak istediklerini söylüyor.

BM İnsani Yardım Koordinatörü Yakub el Hillo BBC'ye yaptığı açıklamada, süren çatışmalar ve yardım ekiplerinin tehlike altında olmasına rağmen operasyonun devam etmesinin 'kritik önemde olduğunu' belirtti.

Hillo, 'Eski şehirde bir gün geçirdim. Dışarı çıktığımda cehennemde kaldığımı hissettim. Ancak Eski Şehir'de yaşayanlar bunu her gün yaşıyor. Peki bu konuda bir şeyler yapacak mıyız, yoksa bekleyecek miyiz? Bir şeyler yapacağız" dedi.

'Ateşkes uzatılabilir'

Dünkü tahliye operasyonu BM ve Suriyeli yetkililerin ifadelerine göre lojistik nedenlerle ertelendi.

Humus Valisi Talal Barazi AFP Haber Ajansına yaptığı açıklamada, "Sivillerin tahliyesi ve gıda yardımı devam edecek" dedi. Barazi bu gece yarısına dek sürmesi öngörülen ateşkesin, gerek görüldüğü takdirde uzatılabileceğini vurguladı.



Barazi tahliyeden sonra gözaltına alınanlardan 111'inin sorgulanıp, bırakıldığını. 190 kişininse hala gözaltında tutulduğunu belirtti. Bu arada Cenevre'de süren barış görüşmelerinde dün de ilerleme sağlanamadı ve taraflar arasındaki yüz yüze görüşmeler ertelendi.

Suriye hükümeti, görüşmelerin odağında isyanı tanımlamak için kullandığı "terör" faaliyetlerinin olması gerektiği konusunda ısrar ederken, muhalefet önceliğin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesi olduğunu ifade ediyor.

Muhalefet, Suriye'de geçiş hükümetini öngören 2012 Cenevre Sözleşmesi'ne uyulması konusunda ısrar ediyor. Esad hükümeti ise iktidar değişimini reddediyor.

Suriye'deki savaş 2011'den bu yana 100 binden fazla kişinin ölümüne yol açarken, 9,5 milyon kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.