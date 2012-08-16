BM: Hule katliamından hükümet sorumlu

Birleşmiş Milletler soruşturmacıları yayınladıkları raporda Mayıs ayında 108 kişinin hayatını kaybettiği Hule katliamından Suriye ordusunun ve hükümetinin sorumlu olduğunu açıkladı. Ancak muhalif grupların da savaş suçları işlediklerini belirtti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından görevlendirilen ekibin raporunda sistematik şiddetin Suriye hükümetinin en üst düzey yetkilileri tarafından onaylandığı belirtildi.

104 sayfalık raporda Suriye kuvvetlerinin cinayet, işkence ve cinsel şiddet gibi suçlar işlediği kaydediliyor.

Rapor, 2012 yılının Şubat ile Temmuz ayları arasında yaşananları kapsıyor.

BM yetkilileri muhalif militanların da savaş suçları işlediklerinin tespit edildiğini, ancak bu suçların Esad hükümeti tarafından işlenen suçlar kadar ağır olmadığını belirtti.

Özellikle, Suriye hükümetine bağlı askerlerin ve Şabiha milis kuvvetlerinin 25 Mayıs'ta Hule'de 49'u çocuk 108 kişiyi katlettiği söyleniyor.

Şam hükümeti BM soruşturmacılarının Suriye'ye girişine izin vermedi, ancak soruşturma ekibi aralarında sivillerin ve eski askerlerin de bulunduğu 700 kadar mülteci ile komşu ülkelerdeki kamplarda konuştu.

Rapor Şam'ın merkezinde BM gözlemcilerinin kaldığı bir otelin yakınlarında yaşanan patlamadan hemen sonra yayımlandı.

Patlamada en az üç kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Aktivistler ayrıca ülkenin kuzeyinde savaş uçakları ile yapılan saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. (BBC Türkçe)