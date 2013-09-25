BM HIV Komisyonu: Aids salgını 2030'a kadar bitebilir

Çeviri: Varsan Çekiç

Birleşmiş Milletler HIV/Aids Komisyonu'nun (UNAIDS) yardımcı direktörü Dr. Luiz Loures, Aids virüsünün dünya çapında bulaşma oranın, 2001 yılından beri üçte bir oranında düştüğünü belirterek, salgın durumunun 2030 yılına kadar bitebileceğini söyledi.

Loures, 2012 yılında 2.3 milyon yeni enfeksiyon vakasını gösteren rakamların yüzde 33 oranında düştüğünü ve çocuklar arasındaki enfeksiyon rakamlarının da yüzde 53 oranında düşerek, 260 bine gerilediğini açıkladı.

İngiliz The Independent gazetesine konuşan Dr. Luiz Loures, Aids virüsünün salgın durumunun 17 yıl içinde bitmesinin "tutarlı bir hedef" olduğunu söyledi.

HIV virüsünün kontrolü ve tedavisine dair gelişmelerin de yaşandığını belirten Loures, 2005 yılında 2.3 milyon olan Aids ile bağlantılı ölümlerin yüzde 30 oranında düştüğünü açıkladı.

Dr. Loures, "Salgın durumunun sona erdiğini söylemek için 2030 yılının tutarlı bir hedef olduğunu düşünüyorum. HIV var olmaya devam edecek ancak şu anki salgın seviyesinde olmayacak. Salgın durumunu bitirebiliriz çünkü enfeksiyonu tedavi ve kontrol etme yollarına sahibiz" diye konuştu.

The Independent BM'nin 2013 global aids salgını raporunun Aids salgını hakkında iyi haberler sunarken, HIV tedavisinin seks işçilerine, enjektörle uyuşturucu kullananlara ve eşcinsel erkeklere sağlanmasında yavaş kalındığını da gösterdiğini belirtti. Gazete BM raporunun, insanların hâlâ toplum tarafından ayıplanacaklarından korktuğunu ve bu korkunun yardım arayışlarını engellediği hakkında uyardığını yazdı.

Loures: Eşcinsel erkeklerde salgın artıyor çünkü açığa çıkamıyorlar

HIV salgınının şekil değiştirek daha bölgesel ve dünyadaki bütün toplumlarda bulunan spesifik "noktalara" konsantre olduğunu söyleyen Dr. Loures, eşcinsel erkekler arasındaki salgın durumunun hâlâ "kontrol dışında" olduğunu belirterek, "Salgın bu noktada artıyor ve özel bir dikkat gerektiriyor. Homoseksüel erkekler pekçok ülkede Aids kapıyor çünkü açığa çıkamıyorlar, sağlık merkezlerine gidemiyorlar, prezervatif bile satın alamıyorlar" dedi.

Birleşmiş Milletler, düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşayan 15 milyon insana sağladığı HIV tedavisini 2015 yılına kadar genişletmeyi amaçlıyor. UNAIDS'ın hazırladığı 2013 global Aids salgını raporuna göre, bu ülkelerde yaşayan 10 milyon insan, virüslere karşı kullanılan ve hayat kurtaran ilaçlara erişebiliyor.