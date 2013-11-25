BM: Her 3 kadından biri şiddet mağduru

Birleşmiş Milletler’in (BM) ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ nedeniyle yeni veriler yayımladı. Verilere göre, dünyada yaklaşık her üç kadından birinin hayatının bir döneminde şiddetle karşı karşıya kalıyor. Dünya çapında cinsel istismara uğrayanların yaklaşık yüzde 50’si 16 yaşından küçük kız çocukları.

BM’nin verilerine göre, her dört kadından biri hamileliği boyunca fiziki veya cinsel istismara maruz kalıyor. Dünya çapında 18 yaşından önce evlenen ‘çocuk gelinlerin’ sayısı ise yaklaşık 60 milyon. 603 milyon kadın, ev içi şiddetin suç kapsamında olmadığı ülkelerde yaşıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, BM’nin verileri insan kaçakçılığının da en fazla kadınları ve kız çocukları etkilediğini ortaya koyuyor. Buna göre, her yıl dünya çapında insan kaçakçılığının kurbanı olan yaklaşık 800 bin kişinin yüzde 80’i kadınlar ve kızlar.

Bunların yüzde 79’u cinsel sömürüye maruz kalıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği bu verilerin ortaya koyduğu şiddet ve ayrımcılığa karşı ‘Unite’ (Birleş) isimli bir kampanya yürütüyor. BM, kampanya kapsamında bu yıl 25 Kasım’ı ‘turuncu gün’ ilan etti. ‘16 gün boyunca dünyayı turuncuya boyama’ çağrısı yapan BM, kadına yönelik şiddete karşı olan herkesi turuncu renk giyerek çektirdikleri fotoğrafları Facebook sayfasına gönderme çağrısı yaptı.