BM: Her 122 kişiden biri evini terk etmek zorunda kalıyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği UNHCR, bugün dünyada her 122 kişiden birinin evinden kaçmak zorunda kalanlardan oluştuğunu bildirdi. 20,2 milyon mülteciyi de kapsayan bu rakam 1992 yılından bu yana görülen en büyük artışı temsil ediyor. UNHCR verilerine göre, evini terk etmek zorunda kalanların sayısındaki artış büyük oranda Suriye'deki savaş, Ukrayna'daki durum ve uzun süren diğer çatışmalardan kaynaklanıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göe, Afganistan, Somali ve Güney Sudan'daki çatışmaların yanı sıra, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo ve Irak'taki durum da artışta etkili oldu.

2015'in ilk altı ayında mültecilerin sayısı 839 bine ulaştı. Bu da, ortalama olarak günde 4600 kişi demek.

Geçen yılın aynı dönemine göre iltica başvurularında da yüzde 78 artış oldu.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres yazılı açıklamasında, "her şeyini kaybetmiş insanlarla dayanışma içinde olmak; onlara şefkat ve hoşgörü göstermek hiç bu kadar gerekli olmamıştı" dedi.

Avrupa'daki göçmen krizi ise, 2015'in ikinci yarısındaki artışı kapsamadığı için BM raporuna ancak kısmen yansıdı. Raporda yer alan bir başka unsur da, gönüllü olarak evine dönenlerin sayısının 30 yılı aşkın bir süredir en düşük düzeye inmesi oldu.