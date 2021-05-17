T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM Güvenlik Kurulu, İsrail-Filistin krizini görüşmek üzere perşembe günü toplanacak

17 Mayıs 2021 17:50

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) İsrail- Filistin gerilimini görüşmek üzere perşembe günü 3.kez toplanacak.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da BM Genel Kurulu'na katılacağı belirtildi.

TIKLAYIN: BM Genel Sekreteri'nden Gazze'de medya kuruluşlarının bulunduğu binanın İsrail tarafından vurulmasına tepki

TIKLAYIN - AFP, Associated Press ve Al Jazeera'nın Gazze bürolarının bulunduğu bina, İsrail füzesiyle yıkıldı

birleşmiş milletlerbmfilistinisrail
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24