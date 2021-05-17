BM Güvenlik Kurulu, İsrail-Filistin krizini görüşmek üzere perşembe günü toplanacak

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) İsrail- Filistin gerilimini görüşmek üzere perşembe günü 3.kez toplanacak.</p>\n<p>Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da BM Genel Kurulu'na katılacağı belirtildi.</p>\n<p><strong>TIKLAYIN: <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/bm-genel-sekreteri-nden-gazze-de-medya-kuruluslarinin-bulundugu-binanin-israil-tarafindan-vurulmasina-tepki,952627" target="_blank" rel="noopener">BM Genel Sekreteri'nden Gazze'de medya kuruluşlarının bulunduğu binanın İsrail tarafından vurulmasına tepki</a></strong></p>\n<p><strong><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/afp-associated-press-ve-al-jazeera-nin-gazze-burolarinin-bulundugu-bina-israil-fuzesiyle-yikildi,952552" target="_blank" rel="nofollow noopener">TIKLAYIN - AFP, Associated Press ve Al Jazeera'nın Gazze bürolarının bulunduğu bina, İsrail füzesiyle yıkıldı</a></strong></p>\n</body>\n</html>