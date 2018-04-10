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Dünya

BM Güvenlik Konseyi'nin gündemi Suriye'deki ‘kimyasal saldırı' iddiası

BMGK'da, kimyasal saldırıların bağımsız olarak incelenmesi için yeni bir mekanizma kurulması görüşülecek

10 Nisan 2018 01:43

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde gerçekleştiği iddia edilen kimyasal saldırıyla ilgili toplanacak. ABD’nin Türkiye saatiyle 23.00’te BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu karar taslağında, kimyasal saldırıların bağımsız olarak incelenmesi için yeni bir mekanizma kurulması öngörülüyor. 

Aktivistlerin ve sivil toplum kuruluşlarının iddiasına göre, Doğu Guta'daki Duma'da düzenlenen kimyasal saldırıda en az 48 kişi kişi öldü, bin kişi de yaralandı. 

ABD yönetimi yapılan ilk incelemelerin Duma'da kimyasal saldırı düzenlendiğine işaret ettiğini açıklarken; Reuters haber ajansı da ABD hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde Duma'da sinir gazı kullanıldığını ancak kesin bir bulguya ulaşılabilmesi için başka kanıtlara da ihtiyaç olduğunu belirtti. Haberde saldırıyı Şam rejiminin düzenlediğinin kesinleşmediği de belirtildi.

Suriye hükümeti kimyasal saldırı iddialarını reddederek "Duma'da bozguna uğratılan silahlı muhaliflerin yalan haberler yaydıklarını" öne sürdü. Rus ordusundan yapılan açıklamada ise Duma'da hastalarda yapılan incelemelerde kimyasal zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

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