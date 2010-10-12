-BM GÜVENLİK KONSEYİ'NE PORTEKİZ SEÇİLDİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 12.10.2010 - BM Genel Kurulunda yapılan Güvenlik Konseyi seçimlerinin üçüncü turunda, Portekiz Konsey'e seçildi. ''Batı Avrupa ve Diğerleri'' grubunda Almanya'nın ilk turda 128 oy alarak Konsey'e seçilmesinin ardından, Portekiz ile Kanada arasında 2 tur daha seçim yapıldı. İkinci turda iki ülke de Konsey'e seçilebilmek için gerekli oyu alamazken, üçüncü turda Portekiz üçte iki çoğunluğunun çok üzerinde, 150 oy alarak Konsey'e seçildi, Kanada ise sadece 32 oy alabildi ve elendi. 192 üyeli BM Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde Konsey'e, Almanya, Portekiz, Güney Afrika, Hindistan ve Kolombiya 2011-2012 dönemi için seçilmiş oldular. Türkiye, Japonya, Avusturya, Uganda ve Meksika'nın 2 yıllık geçici üyeliği 1 Ocak 2011'de sona erecek. Bu tarihten itibaren 15 üyeli Konsey'de, 5 daimi üye (ABD, Fransa, İngiltere, Çin ve Rusya) haricinde Konsey'e geçen yıl seçilen geçici üyeler Bosna Hersek, Brezilya, Gabon, Lübnan, Nijerya ile bugün seçilen 5 yeni geçici üye yer alacak.