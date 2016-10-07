BM Güvenlik Konseyi'nden Guterres'e onay

Daha önce Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği görevini yürüten, eski Portekiz Başbakanı Antonio Guterres, BM'nin yeni genel sekreteri olacak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda perşembe akşamı yapılan oturumda oy birliği ile Guterres'in genel sektreterlik görevine getirilmesine karar verildi. Bu kararın 193 ülkenin üye olduğu BM Genel Kurulu tarafından önümüzdeki hafta yapılacak oturumda onaylanması gerekiyor. Ancak kararın onaylanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Guterres, 2017'nin başında yeni görevine başlayacak.

Antonio Guterres, kararın ardından Portekiz'in başkenti Lizbon'da yaptığı açıklamada, insan hakları ihlal edilen "çatışma ve terörizm mağdurları” ile yoksulluk çeken ve haksızlığa uğrayanlara yönelik çalışmalara öncelik vereceğini ifade etti.

Deneyimli politikacı

67 yaşındaki Guterres, 1995-2002 yılları arasında Portekiz Başbakanı olarak görev yapmıştı. Başbakanlık döneminin ardından 2005 yılından itibaren 10 yıl süreyle BM Mülteciler Yüksek Komiserliği görevinde bulunmuştu. Guterres bu dönemde Mülteciler Yüksek Komiserliği'nde çalışan idari personelin sayısını azaltmış, buna karşılık örgütün esnekliğini artırarak, kriz bölgelerinde görev yapılmasını sağlamıştı.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Guterres'in halefi olmasını memnuniyetle karşılayarak, "harika bir seçim” olarak nitelendirdi. Ban İtalya'nın başkenti Roma'da yaptığı açıklamada, dünya siyasetini iyi bilen, kıvrak zekaya sahip olan Guterres'in, bu dönemde BM'in yöneticiliğini üstlenmesinin yararına olduğunu dile getirdi.

BM Güvenlik Konseyi'nin Dönem Başkanlığını üstlenen Rusya Temsilcisi Vitali Çurkin, Guterres'i överek "dünyada karşılaştığımız korkunç sorunların bazıları” iyi bilen bir siyasetçi olduğuna dikkati çekti.

ABD'nin BM Temsilcisi Samantha Power, yeni genel sekreterin barış, güvenlik, insan hakları ve kalkınma gibi zorlukları aşmanın yolunu bulacağına inandığına dile getirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de, Berlin'de yaptığı açıklamada, Guterres'in seçiminden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Steinmeier, Guterres'in deneyimi ve kişiliği ile üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek, BM'in yüzü ve sesi olacağını ifade etti.

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AFP/JD/HS