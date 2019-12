-BM GÜVENLİK KONSEYİ'NDE KIBRIS DA KONUŞULACAK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 02.11.2010 - BM Güvenlik Konseyi'nin bu ayki gündeminin üst sıralarında Sudan'daki referandum ve Somali'deki korsan faaliyetlerinin yanı sıra Kıbrıs da yer alıyor. Konseyin dönem başkanlığının İngiltere'ye geçmesi dolayısıyla BM'de basın toplantısı düzenleyen İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mark Lyall Grant, Konsey'de 16 Kasımda Sudan konusunda düzenleyecekleri bakanlar düzeyindeki toplantıya İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague'ın başkanlık edeceğini bildirdi. Toplantıda Sudan'da 9 Ocakta yapılacak referandum ve Darfur'daki durumun ele alınacağını söyleyen Grant, sorular üzerine, referandumun hala 9 Ocakta yapılabilmesi olasılığının bulunduğunu belirtti. Somali'deki korsan faaliyetlerin de Konsey'in bu ayki gündem maddelerinin başında geldiğini kaydeden Grant, 15 Kasım ve 22 Kasım günlerinde terörle mücadele ve silahlı çatışmalarda sivillerin korunmasıyla ilgili iki ayrı önemli toplantı düzenleyecekleri bilgisini verdi. Kıbrıs konusunun da gündemlerinde yer aldığını belirten Grant, 23 Kasımda BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Kıbrıs özel danışmanı Alexander Downer'ın Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs müzakerelerinin durumuyla ilgili bilgi vereceğini bildirdi. Grant bir soru üzerine, İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve Almanya'dan oluşan "5 artı 1" ülkeleriyle İran arasında başlaması beklenen görüşmelerin tarihinin henüz belli olmadığını belirterek, görüşmelerin bir an önce başlamasını istediklerini vurguladı. Grant, BM'nin Lübnan'ın eski başbakanı Refik Hariri suikastını soruşturan özel mahkemesiyle ilgili bu Cuma günü brifing verilip verilmeyeceğinin sorulması üzerine ise kesin bir yanıt vermekten kaçınarak, "Bu bilgiyi doğrulayamayacağını" söyledi. Mahkemenin başsavcısı Daniel Bellemare'nin New York'a yapacağı ziyareti ertelediğine yönelik haberlere ilişkin bir soru üzerine Grant, bunu duymadığını, Bellemare'nin elbette uygun zamanda Güvenlik Konseyi'ne bilgi vermeye geleceğini, Konsey'in BM Lübnan Özel Mahkemesinin çalışmalarını tamamen desteklediğini, mahkemenin kurulmasını Lübnan hükümetinin istediğini vurguladı. Grant'ın verdiği bilgiye göre Konsey'in bu ayki programında, Kosova, Irak, Ortadoğu, Batı Sahra, Lübnan, Bosna-Hersek, Demokratik Kongo Cumhuriyeti konuları da bulunuyor. -KIBRIS- BM Güvenlik Konseyi'nin gündeminde yer alan Kıbrıs konusunda bu ay BM'de önemli gelişmeler olacak. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum lideri Dimitris Hristofyas, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un daveti üzerine New York'a gelip 18 Kasımda Genel Sekreterle üçlü görüşme yapacaklar. Genel Sekreter Ban'ın BM'nin Kıbrıs'taki iyi niyet misyonu ve adadaki müzakerelerin durumuyla ilgili rapor yayımlamasının da beklendiği Kasım ayının 23'ünde de Genel Sekreterin özel Kıbrıs danışmanı Downer adadaki gelişmelerle ilgili Konsey'e bilgi verecek.