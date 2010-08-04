-BM GÜVENLİK KONSEYİ: ENDİŞE DUYUYORUZ NEW YORK/AMMAN (A.A) - 03.08.2010 - BM Güvenlik Konseyi, İsrail ve Lübnan askerleri arasında çıkan çatışmalardan derin endişe duyduğunu bildirdi ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun tarafından yapılan itidal çağrısına katıldı. Konsey üyesi Lübnan'ın çağrısı üzerine yapılan toplantının ardından Güvenlik Konseyi'nin ağustos ayı dönem başkanı Rusya'nın BM Büyükelçisi Vitali Çurkin tarafından okunan açıklamada, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 15 üye ülkenin gelişmelerden derin endişe duyduğu belirtilerek, taraflar itidalli olmaya ve ateşkese uymak için azami dikkat göstermeye çağrıldı. Çurkin ayrıca Konsey üyelerinin, bu tip olayların ileride yaşanmaması için Lübnan'daki BM gücünün hazırlayacağı raporun sonucunu da sabırsızlıkla bekleyeceklerini belirtti. Japonya'yı ziyaret eden BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un sözcüsü Martin Nesirky de Genel Sekreter'in çatışmalardan endişe duyduğunu söyleyerek, tarafları azami itidale çağırdığını bildirdi. Öte yandan, Ürdün Başbakanı Samir Rifai, ülkesinin Lübnan'a ve topraklarına karşı her türlü saldırıya karşı desteğini belirtti.