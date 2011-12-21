-BM Güvenlik Konseyi üyeleri İsrail'i eleştirdi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 21.12.2011 - BM Güvenlik Konseyi'nin pek çok üyesi, İsrail'i yeni yerleşim birimlerine izin vermesi dolayısıyla eleştirdi. Konseyin aylık düzenlenen Ortadoğu konulu toplantısında konuşma yapan BM üst düzey yetkilisi Oscar Fernandez-Taranco, İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözümün gerçekleşmesi yönünde bir ilerleme bulunmadığını, bölgede gerilimin yeniden arttığını söyledi. Tarafların doğrudan görüşmelere yeniden başlamaları yönünde çabaların sürdüğüne de işaret eden Fernandez Taranco, konuşmasının bir bölümünde aşırılık yanlısı Yahudi grupların cami kundaklamalarını gündeme getirdi. İngiltere, Fransa, Almanya ve Portekiz temsilcileri Konsey'in AB'ye üye ülkeleri olarak yaptıkları ortak açıklamada, İsrail'in yerleşim faaliyetlerinin, Filistinlilerle barış görüşmelerine başlanılması çabalarını zayıflattığını belirttiler. İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mark Lyall Grant tarafından okunan açıklamada, Yahudi yerleşim faaliyetlerinin derhal durması gerektiği ve şiddete başvuran Yahudi yerleşimcilerinin İsrail tarafından adalete teslim edilmesi gerektiği vurgulandı. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vitali Çurkin de İsrail'e yönelik tutumu nedeniyle ABD'nin ismini vermeden eleştirerek ''Konseyin bir üyesi, İsrail-Filistin barış görüşmelerinin neden bir türlü başlayamadığı gerçeğine gözünü yumuyor, bu konuda Konseyde tek bir açıklama bile yapılmasına karşı çıkıyor, herhalde her şey mucizevi bir şekilde kendi başına çözülecek sanıyor'' diye konuştu. Konseyin üyelerinden Güney Afrika'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Baso Sangqu da Bağlantısızlar Hareketi'nin parçası olan 120 BM üyesinin konuyla ilgili ortak açıklamasını okuyarak, ''İsrail'in yerleşim faaliyetlerinin gayrimeşru olduğunu ve iki-devlet çözümünün en baş engel olduğunu'' kaydetti. Brezilya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Maria Luiza Ribeiro Viotti da Konsey'in 3 üyesi olan Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika adına bir açıklama yaparak yine İsrail'in yerleşim politikasının aleyhinde konuştu. Lübnan'ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Newaf Selam da yine benzer bir açıklamada bulundu. Filistin'in BM Temsilcisi Riyad Mansur da bir açıklama yaparak yine ABD'nin adını vermeden ''Konseyin güçlü bir üyesi, hem yerleşimciler sorunu hem de Filistin'in BM'ye üyeliği meselesi de dahil olmak üzere Ortadoğu barış sürecine ilişkin diğer sorunların çözülmesini engelliyor'' diye konuştu. İsrail'in BM Daimi Temsilciliği Sözcüsü Karean Peretz de yaptığı açıklamada ''barışa engel olan tarafın İsrail devletini tanımayan ve sözde geri dönme hakkını savunan Filistinliler'' olduğunu ileri sürdü.