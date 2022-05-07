BM Güvenlik Konseyi, Ukrayna'daki savaş ile ilgili ilk açıklamasını yayımladı; "savaş" ve "işgal" ifadeleri kullanılmadı

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Ukrayna'daki savaş ile ilgili ilk açıklamasını yayımlarken metinde "savaş", "çatışma" veya "işgal" kelimeleri kullanılmadı.

Açıklamada BMGK, "Ukrayna'da barış ve güvenliğin idame ettirilmesi konusunda derin endişelerini dile getirdi" ve BM Genel Sekreteri'ni "Anlaşmazlığa barışçıl bir çözüm bulma yolunda desteklediklerini" bildirdi.

BMGK, aynı zamanda tüm üye ülkelerin Birleşmiş Milletler Antlaşması'na göre uluslararası anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözme yükümlülüğü olduğunu hatırlatıldı.

Açıklamada Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan süreç, "savaş", "çatışma" veya "işgal" olarak nitelendirilmedi; "anlaşmazlık" ifadesi kullanıldı.

BMGK'da veto hakkı olan Rusya, daha önce BMGK'nın tüm açıklama yayımlama girişimlerini engellemişti.

Ülkesi açıklamanın yazımında rol alan Meksika'nın BM Daimi Temsilcisi, açıklama yayımlanmasının iki ay aldığı ve çıkan sonucun zayıf olduğu eleştirileri ile ilgili olarak Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Bir başlangıç adımı olsa da doğru yönde bir adım" dedi.