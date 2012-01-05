-BM Güvenlik Konseyi Suriye raporunu bekliyor BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 04.01.2012 - BM Güvenlik Konseyi'nin yeni dönem başkanı Güney Afrika'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Baso Sangqu, Suriye'deki krize ilişkin olarak Arap Birliği'nin ülkeye gönderdiği gözlemci heyetin raporunu ve Arap Birliği'nin duruma ilişkin değerlendirmesini beklediklerini söyledi. Güney Afrika'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Baso Sangqu, Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanlığının ülkesine geçmesi dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, Konsey'in bu ayki programına ilişkin bilgi verdi. Sangqu'nun verdiği bilgiye göre, Konsey'in gündeminde bu ay başta Güney Sudan, Somali, Filistin-İsrail ilişkileri, Suriye, Irak ve Libya gibi çoğunlukla Ortadoğu ve Afrika konuları bulunuyor. Konsey bu konuların haricinde bu ay BM ile Afrika Birliği arasındaki işbirliğini güçlendirme, Afrika'da barış ve güvenlik, silahlı çatışmalar ve çocuklar, adalet ve hukuğun üstünlüğü konularında toplantılar da düzenleyecek. Güney Afrika'nın BM Daimi Temsilcisi Sangqu, Konsey'in 24 Ocak'ta düzenleyeceği Ortadoğu toplantısında BM Ortadoğu Özel Koordinatörü Robert Serry'nin, 25 Ocak'taki Libya toplantısında ise BM'nin Libya özel temsilcisi Ian Martin ve BM İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Navi Pillay'in brifing vereceklerini bildirdi. Sangqu, Suriye'deki duruma ilişkin BM Güvenlik Konseyi'nin tutumuyla ilgili sorular üzerine, Konsey'in şu an için Arap Birliği'nin ülkeye gönderdiği gözlemci heyetinin raporunu ve Arap Birliği'nin duruma ilişkin değerlendirmesini beklediklerini söyledi. Sangqu, Arap Birliği'nin 7 Ocak'ta gözlemci heyetinin raporunu değerlendireceğini, 10 Ocak'ta da Konsey'in Suriye konusunu ele almak üzere toplanacağını ve Arap Birliği'nin değerlendirmesini inceleyeceklerini belirtti. Rusya'nın Suriye'ye ilişkin karar tasarısının halen ''Masada bulunduğuna'' da dikkati çeken Sangqu, Konsey üyelerinin bu tasarıyla ilgili müzakerelerinin de sürdüğünü ifade etti.