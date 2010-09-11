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Dünya

BM GÜVENLİK KONSEYİ RUSYADAKİ TERÖR SALDIRISINI "ŞİDDETLE" KINADI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

11 Eylül 2010 02:03

-BM GÜVENLİK KONSEYİ RUSYADAKİ TERÖR SALDIRISINI "ŞİDDETLE" KINADI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 10.09.2010 - BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Vladikavkaz'da dün düzenlenen, ölüm ve yaralanmalara yol açan bombalı saldırıyı "şiddetle" kınadı. BM Güvenlik Konseyi dönem başkanı Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan tarafından yapılan basın açıklamasında, Konsey, terör saldırısında ölenlerin ailelerine, Rusya halkına ve hükümetine başsağlığı diledi. Konsey açıklamasında, terörizmin uluslararası barış ve güvenliğe karşı en ciddi tehditlerden biri olduğu, terörizmin kim tarafından, ne amaçla nerede ve ne zaman işlenirse işlensin suç teşkil ettiği ve hiçbir şekilde mazur gösterilemeyeceği bildirildi. Konsey, açıklamasında, BM Şartı (Ana Sözleşmesi) yükümlülükleri çerçevesinde terörizmin her türüyle mücadele etmeye kararlı olduğunu yineledi.

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