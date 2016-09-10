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Dünya
Deutsche Welle

BM Güvenlik Konseyi Kuzey Kore’yi kınadı

BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore’nin nükleer füze denemesinin ardından acil olarak toplandı. Konsey, Kuzey Kore’yi kınayarak, ülkeye yönelik yaptırımların artırılması için çalışmalar başlatılacağını duyurdu.

10 Eylül 2016 15:23


Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Yeni Zelanda Temsilcisi Gerard van Bohemen kapalı olarak gerçekleşen oturumun ardından yaptığı açıklamada, Konsey'in derhal uygun önlemleri içeren bir karar tasarısı üzerinde çalışmaya başlayacağını belirtti.

Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesi, BM Anlaşması'nın 41. Maddesi uyarınca gereken önlemlerin alınması için çalışmalara derhal başlanması konusunda anlaştı. 41. Madde, ülkelere yönelik şiddet içermeyen, ekonomik ve ticari yaptırımları içeriyor.

Kuzey Kore'nin cuma günü yaptığı nükleer füze denemesi uluslararası kamuoyu tarafından tepkiyle karşılandı. Kuzey Kore'nin müttefiki Çin dahi nükleer denemeye tepki gösterdi. Çin'in BM Temsilcisi Liu Jieyi, Konsey'in oturumundan sonra yaptığı açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ortak bir çalışma yapmanın şart olduğunu ifade etti. Her iki tarafından da provokasyondan kaçınması gerektiğine işaret eden Liu Jieyi, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlara ilişkin ise açıklama yapmadı.

10 kilotonluk enerji

Güney Koreli uzmanlar, Kuzey Kore'nin cuma günü yaptığı nükleer füze denemesinin bugüne kadar yapılan en güçlü deneme olduğunu tahmin ediyor. Güney Kore Savunma Bakanlığı sözcüsü, nükleer deneme sırasında meydana gelen patlamanın 10 kilotonluk bir enerji açığa çıkardığını söylemişti.

Kuzey Kore, nükleer denemelere başladığı 2006 yılından bu yana defalarca BM Güvenlik Konseyi tarafından kınandı ve yaptırımlar uygulandı. Ancak uluslararası toplum tarafından izole edilen Kuzey Kore, bu yaptırımlara rağmen nükleer denemelerinden vazgeçmedi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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