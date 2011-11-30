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Dünya

BM Güvenlik Konseyi İran'daki saldırıyı kınadı NEW YORK (A.A)

30 Kasım 2011 00:06

-BM Güvenlik Konseyi İran'daki saldırıyı kınadı NEW YORK (A.A) - 29.11.2011 - BM Güvenlik Konseyi, İngiliz diplomatik misyonlarına saldırıyı şiddetle kınadı. Konsey üyesi ülkelerce yapılan açıklamada, ''diplomatik ve konsolosluk mekanlarının dokunulmazlığı prensibi hatırlatılarak, hükümetlerin, bu misyonların korunması için uygun olan tüm önlemleri almaları gerektiği'' vurgulandı. Açıklamada, bu bağlamda, bu tür saldırılarla ilgili duyulan derin kaygı dile getirildi ve İranlı yetkililere diplomatik personeli ve yerleri korumaları, uluslararası yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirmeleri talebinde bulunuldu.

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