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Dünya
Deutsche Welle

BM Güvenlik Konseyi Arakan için toplanıyor

İngiltere, Myanmar'ın Arakan bölgesindeki gelişmeleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemine taşıyor. Konsey, Çarşamba günü acil toplantı gerçekleştirecek.

30 Ağustos 2017 02:53

İngiltere, Myanmar'da Arakan Müslümanlarının yaşadığı bölgedeki gelişmeleri ele almak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, Twitter'da yayımladığı mesajında, "İngiltere, Myanmar'daki durumu yarın görüşmek için BMGK'ye talepte bulundu. Uzun süredir devam eden sorunun ele alınması gerekli. Taraflara itidal çağrısı yapıyoruz" dedi.

İngiltere'nin BM'ye yaptığı çağrının arkasında Myanmar'ın Arakan eyaletinde tansiyonun yükselmesi yatıyor.

Arakan'daki silahlı grupların cuma günü güvenlik güçlerine yönelik bir dizi saldırı düzenlemesi ve ardından yaşanan şiddet olayları bölgede yeni bir göç dalgasını tetikledi.

Binlerce Arakanlı Bangladeş sınırına kaçtı

Olaylar nedeniyle Bangladeş'e cuma gününden bu yana 5 binden fazla Arakanlı kaçtı. Yaklaşık 4 bin Arakanlı ise sınırda bekliyor. Bangladeş bölgedeki devriye sayısını artırdı ve ülkeye girmeye çalışan yüzlerce sivili geri çevirdi.

Cumadan beri yaşanan şiddet olaylarında en az 109 kişi hayatını kaybetti. Myanmarlı güvenlik güçlerinin saldırılar sonrası başlattığı operasyonlar sürüyor.

Saldırıları, Arakanlılar tarafından oluşturulan Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu adlı silahlı grup üstlendi. Myanmar silahlı grubu terör örgütü olarak tanımlıyor.

Şiddet olaylarının yaşandığı Arakan'da 1 milyondan fazla Müslüman yaşıyor. Birleşmiş Milletler tarafından "eziyet gören dini azınlık" olarak kabul edilen Arakanlı Müslümanlar, yüzlerce yıldır bu topraklarda yaşamalarına rağmen vatandaşlık alamadıkları Myanmar'da yasa dışı göçmen olarak kabul ediliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AP,ÖA/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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