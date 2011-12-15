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Dünya

BM: Güneydoğu Asya'da afyon ekimi artıyor BANGKOK (A.A)

15 Aralık 2011 12:57

-BM: Güneydoğu Asya'da afyon ekimi artıyor BANGKOK (A.A) - 15.12.2011 - Güneydoğu Asya'da afyon ekiminin 2006'dan bu yana hemen hemen iki katına çıktığı ve Laos ile Myanmar'da ekim alanlarında hızlı bir artış olduğu bildirildi. BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC) bugün Bangkok'ta yayımladığı raporda, güvenlik sorunu, büyüme ve siyasi istikrarsızlığın, 2010-2011 arasında yüzde 16 artan haşhaş ekimi sorunsalının merkezinde yer aldığı belirtildi. UNODC İcra Direktörü Yuri Fedotov, bölgedeki durumun olumlu olmadığını söyleyerek, amfetamin tipi sentetik uyuşturucuların artışına paralel olarak "bu tablonun daha da kötüye gittiğini" kaydetti. En önemli ekim alanlarının bulunduğu Myanmar, Laos ve Tayland'daki afyon üretiminin tahmini piyasa değerinin, bir yılda yüzde 48 artarak 319 milyon dolar olduğu belirtildi.

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