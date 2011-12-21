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Dünya

BM gücünün süresi uzadı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

21 Aralık 2011 22:31

-BM gücünün süresi uzadı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 21.12.2011 - BM Güvenlik Konseyi, İsrail ile Suriye arasındaki sınırda görev yapan BM gücünün (UNDOF) süresini 6 aylığına uzattı. Konsey oy birliğiyle aldığı kararla bölgede Golan Tepeleri'nde, İsrail ve Suriye orduları arasındaki tampon bölgede görev yapan UNDOF'un süresini 30 Haziran 2012'ye dek uzatmış oldu. ABD ve Rusya tarafından hazırlanan karar metninde, Suriye'deki durumdan direk olarak söz edilmese de Ortadoğu'daki durumun gergin olduğu belirtilerek bu durumun UNDOF'un görevi üzerinde etkisi olabileceği uyarısında bulunuldu.  UNDOF, 1974 yılından bu yana Golan Tepeleri'nde yaklaşık bin personellik barış gücü askeriyle görev yapıyor.

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