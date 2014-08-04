BM Genel Sekreteri'nden İsrail'e: Bu delilik durmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-Mun, Filistin'deki okula düzenlenen saldırının, uluslararası hukukun açıkça yeni bir ihlali olduğunu belirterek "BM sığınakları güvenli alan olmalı, savaş alanı değil" dedi. BM’den yapılan açıklamanın sonunda, “Genel Sekreter derhal savaşın sona erdirilmesi ve barış yoluna dönülmesi için talebini tekrarlıyor. Bu delilik durmalı” ifadesine yer verildi.

BM Genel Sekreterlik Sözcülüğü’nden bugün yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Ban'ın, Refah kentindeki BM'nin Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) ait okuluna düzenlenen ve 10 sivilin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıyı şiddetle kınadığı bildirilerek binlerce Filistinlinin sığındığı BM tesisine yapılan saldırının, açıkça yeni bir uluslararası insani hukuk ihlali olduğu kaydedildi.

Ban açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Filistinli sivillerin, BM çalışan ve BM tesisleriyle diğer sivil tesislerde BM sığınakları güvenli alan olmalı, savaş alanı değil. İsrail ordusu defalarca bu tesislerin konumundan haberdar edilmiştir. Uluslararası hukukun diğer ihlalleriyle birlikte, bu saldırı hızla araştırılması ve sorumlulardan hesap sorulması gerekir. Bu öfke ve nefret uyandıran bir suç eylemidir.”

Sükunetin yeniden sağlanmasının, ateşkesle ve Kahire'de temel konuların ele alınacağı müzakerelerin yeniden başlatılması ile elde edilebileceği kaydedilen açıklamanın sonunda, “Genel Sekreter derhal savaşın sona erdirilmesi ve barış yoluna dönülmesi için talebini tekrarlıyor. Bu delilik durmalı” ifadesine yer verildi.

Refah kentinde İsrail'e hedef olmaktan kaçan Gazzelilerin sığındığı UNRWA'ya ait Enes el-Vezir" adlı okula düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı. İsrail aynı gün içinde, AA'nın ofisinin de içinde yer aldığı binaya, ikinci kez saldırı düzenlemişti.