BM Genel Sekreteri’nden Halep’te sivilleri koruma çağrısı

Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Suriye ordusunun çok büyük bir bölümünde kontrolü ele geçirdiği Halep'te tüm taraflara, özellikle de hükümete, sivillerin korunmasına dikkat etme çağrısında bulundu.

Ban Ki-moon Halep'te sivillere yönelik baskı ve şiddet haberlerinin geldiğine dikkat çekti.

Ban'dan önce açıklama yapan BM İnsan Hakları Danışması Jan Egeland, hükümet yanlısı milislerin sivillere yönelik ihlalleri durumunda bunlardan Suriye ve Rusya'nın sorumlu tutulacağını belirtti.

Halep'teki isyancılar Suriye ordusunun ilerleyişi karşısında yenilginin eşiğindeler.

Ban'ın sözcüsü Stephen Dujarric, 'BM Genel Sekreteri'nin, Halep'te geçtiğimiz saatlerde gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivile karşı zulüm haberleriyle ilgili uyarıda bulunduğunu' söyledi.

Dujarric, 'BM'nin bu haberleri bağımsız olarak doğrulatamadığını vurgulamakla birlikte tüm taraflara kaygılarını ilettiğini' belirtti.

Sözcü, 'Ban'ın, Suriye özel temcilcisini, ilgili tarafları takip etmekle görevlendirdiğini' söyledi.

Konuyla ilgili henüz Suriye veya Rusya'dan bir açıklama yapılmadı.

Suriye ordusu ve müttefikleri, Doğu Halep'in yüzde 90'dan fazlasının kontrolünü ele geçirmiş durumda.

Pazartesi günü Suriyeli Korgeneral Zaid El-Salih, 'isyancılar için zaman kalmadığını ya teslim olacaklarını ya da öleceklerini' söyledi.

Hala on binlerce sivilin Doğu Halep'te olduğu bildiriliyor.

Suriye devlet televizyonu Pazartesi akşamı, Halep sakinlerinin, Suriye ordusunun nihai zafere yakın olduğu haberleri ardından kutlamalar yaptıklarını bildirdi.

Televizyon, kutlama görüntülerini yayınladı.

Geçen dört yıl içinde Halep fiili olarak ikiye bölünmüş durumdaydı.

Kentin batısı hükümet, doğusu ise isyancı güçlerin kontrolündeydi.

Suriye ordusu Eylül ayında, Rusya'nın hava güçleri ve İran destekli milislerin yardımıyla büyük bir operasyona başlatmıştı.