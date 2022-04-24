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Dünya

BM Genel Sekreteri, Türkiye'ye gelerek Erdoğan'la görüşecek

BM Genel Sekreteri Guterres'in Rusya ziyaretinden önce Türkiye'ye geleceği aktarıldı

24 Nisan 2022 08:08

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Rusya ziyareti öncesi Türkiye'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği açıklandı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in 25 Nisan'da (yarın) Ankara'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edileceği belirtildi.

Guterres'in 26 Nisan'da 58 gündür süren savaşın sonlandırılması amacıyla Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 28 Nisan'da da Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşeceği açıklanmıştı.

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