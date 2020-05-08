BM Genel Sekreteri: Koronavirüs bir nefret tsunamisini körükledi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplumsal etkileri üzerine konuştu. Guterres, pandeminin bir 'nefret tsunamisi' ve yabancı düşmanlığı yaydığına karşı uyarırken dünya çapında nefret söyleminin sonlandırılması çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreteri Guterres, yeni tip Koronavirüs salgınıyla yabancı düşmanlığının arttığını, Yahudi karşıtı komplo teorilerinin arttığını ve Müslümanlara karşı saldırıların yaşandığını söyledi. Guterres, mülteci ve göçmenlere yönelik kötü muamelenin salgınla birlikte artmaya başladığını da ekledi.

Guterres, Koronavirüs'ün yaşlılar için daha büyük tehdit oluşturduğu bilinirken onları "kolay harcanabilir" gibi gösteren söylemlerin yayılmaya başladığını ve bu süreçte gazetecilerin, sağlık çalışanlarının ve insan hakları savunucularının hedef haline getirilmeye başladığını söyledi.