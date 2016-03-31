BM Genel Sekreteri ilk defa seçimle iş başı yapacak

BM Genel Sekreterliği ofisini yönetmeye aday olan kişilerin, kurum tarihinde ilk kez, yapmayı planladıkları çalışmalarını kamuya açık ve resmi olmayan tartışmalarda ortaya koyacakları ifade edildi.

Sputnik’in haberine göre, kurulduğu 1945 yılından bu yana, yönetimi kapalı kapılar ardında, büyük devletler tarafından BM Güvenlik Konseyi toplantılarında belirlenip ve Genel Kurul onayına sunuluyordu. Mevcut Genel Sekreter Ban Ki-mun’un bu yılın sonunda görevden ayrılması beklenirken, Birleşmiş Milletler genel sekreterlik seçimlerinin daha şeffaf gerçekleştirilmesi yönündeki iç basınçla karşı karşıyaydı.

Yeni uygulamaya göre, önümüzdeki aylarda adaylara, New York ve Londra’da gerçekleşecek iki açık münazaraya katılma şansı verilecek. Münazaraları, 193 ülkeden gelen delegasyon ve sivil toplum temsilcileri takip edecek.

‘Gayrıresmi diyaloglar’ adı verilen dışa kapalı etkinlikler ise 13 Nisan’da New York’ta, 3 Haziran’da ise Londra’da gerçekleştirilecek. BM’nin 8. genel sekreterinin, kadın olabileceği ve kurumun tarihinde bir ilki daha gerçekleştirebileceği de ifade ediliyor.

BM Genel Sekreterliği için şu ana kadar adaylığını açıklayan kişiler ise şöyle:

— Hırvatistan’dan Vesa Pusic

— Makedonya’dan Srgjan Kerim

— Karadağ’dan Igor Luksic

— Bulgaristan’dan UNESCO Başkanı Irina Bokova

— Moldova’dan Natalia Gherman ile eski Slovenya Cumhurbaşkanı ve BM Genel Sekreteri Yardımcısı Danilo Turk