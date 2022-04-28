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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, Zelenski ile görüşmek üzere Ukrayna'ya gitti

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sürerken BM Genel Sekreteri Guterres, önce Rusya'ya gitmişti

28 Nisan 2022 11:51

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek üzere Kiev'e geldi.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sürerken BM Genel Sekreteri Guterres, önce Rusya'ya giderek Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Moskova'da ateşkes çağrılarını yineleyen Guterres daha sonra Ukrayna lideri Zelenski ile görüşmek üzere Kiev'e geçti. 

BM, Guterres'in Moskova ziyareti sırasında Rusya ile Mariupol bölgesinde bulunan Azovstal fabrikasındaki sivillerin tahliyesi konusunda anlaşıldığını açıkladı.

 

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