BM Genel Sekreteri Guterres: Türkiye'nin kısa süre içinde bir iklim eylem planı açıklamasını bekliyorum

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı imzalamasından memnuniyet duyduğunu ve Ankara'nın en kısa sürede bir iklim planı sunmasını beklediğini ifade etti.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Guterres, "Türkiye'nin diğer tüm G20 ülkelerine katılarak Paris Anlaşması'nı onaylamasından memnuniyet duyuyorum" yazdı.

Guterres, "Türkiye'nin mümkün olan en kısa sürede 2053'e kadar net sıfır karbon salınımına ulaşma taahhüdüne uygun bir iklim eylem planı sunmasını bekliyorum" dedi.

Türkiye, Paris Anlaşması'nı, 22 Nisan 2016 tarihinde, New York'ta düzenlenen Yüksek Düzeyli İmza Töreni'nde 175 ülke temsilcisiyle birlikte imzalamış ancak 5 yıl boyunca onaylamamıştı. Anlaşma, 6 Ekim gecesi Türkiye Büyük Meclisi'nde oy birliğiyle onaylandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, anlaşmanın onaylanacağını duyurduğu 27 Eylül tarihli konuşmasında, "Yeşil kalkınma devriminin tabi sonucu olan İklim Konusunda yeni ve tarihi bir adım atıyoruz" demişti.