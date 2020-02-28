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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İdlib açıklaması: Ciddi korku duyuyorum

"Acil bir eylem olmazsa, saat başı daha fazla tırmanma riski var"

28 Şubat 2020 22:39

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında özellikle son 24 saatte tırmanışa geçen gerginlik nedeniyle ciddi korku duyduğunu belirterek, "Suriye'de süren çatışmalar boyunca bu en endişe verici anlardan biri. Acil bir eylem olmazsa, saat başı daha fazla tırmanma riski var" dedi.

"3 ayda yaklaşık 1 milyon kişi evlerinden kaçtı"

BM binasında, İdlib'deki çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Guterres, çatışmalarda en büyük bedeli sivillerin ödediğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Son 3 ay içinde yaklaşık 1 milyon kişi evlerinden kaçtı. Okullara ve tıbbi tesislere hava saldırıları devam etti. Yerlerinden edilmiş ailelerin sığınak aradığı kamplar ve diğer yerler, bombardımana uğradı. Çatışma alanları genişleyip ilerledikçe daha yoğun nüfuslu bölgelere ulaşıldı."

"Geri adım atın"

Durum tamamen kontrolden çıkmadan acil olarak ateşkes ilan edilmesi gerektiğine işaret eden Guterres, "İlgili kişilerle olan tüm temaslarımda, tek basit bir mesajım oldu; gerginlikten geri adım atın" diye konuştu. Guterres, Suriye'de 10. yılına girecek çatışmaların yıkım ve sefaletten başka bir şey getirmediğini vurguladı, tek çözümün diplomasiye şans verilerek BM yoluyla siyasi sürece devam edilmesi olduğunu kaydetti.

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