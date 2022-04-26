BM Genel Sekreteri Guterres, Putin'le görüşmek üzere Moskova'da

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya gitti. Gutteres'in Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta BM'nin arabuluculukta daha öne çıkmasını istediği konuşuluyor.

Guterres, ilk olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştükten sonra bir basın toplantısı düzenleyecek; ardından da Putin'le bir araya gelecek.

Görüşmelerin ana gündeminin Rusya'nın ele geçirdiğini iddia Mariupol'da insani koridorların açılması olacağı düşünülüyor.

Guterres, geçen hafta Moskova'ya Kiev'den önce gideceği için eleştirilmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski cumartesi günü basına yaptığı açıklamada, "Bu gezi sıralamasından adalet de mantık da yok. Savaş Ukrayna'da; Moskova'nın sokaklarında cesetler yok. Mantıklı olan ilk Ukrayna'ya gidip buradaki halkın durumunu ve işgalin sonuçlarını görmek olurdu" dedi.

Guterres, Moskova ziyaretinden sonra Kiev'e geçecek.