BM Genel Sekreteri Guterres: İnsanlık, doğaya savaş açmış durumda

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "insanlığın doğaya savaş açmış durumda" olduğunu söyledi.

Koronavirüs pandemisi gölgesinde geçen 2020 yılında yine birçok orman yandı, hortumlar ve fırtınalar şehirleri sarstı. Guterres, iklim değişikliğiyle mücadele edilmemesinin büyük bir felakete yol açabileceğine işaret etti.

Guterres, "İnsanlık doğaya savaş açmış durumda. Bu intihardır. Doğa her zaman karşılık verir; zaten şu anda da gücünü göstererek öfkeli bir şekilde karşılık veriyor. Biyo-çeşitlilik çöküyor. Bir milyon tür nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya" diye konuştu.

"Gözümüzün önünde Eko-sistemler yok oluyor" diyen Guterres, "Kaosa sürüklenişin kökünde insanların faaliyetleri var. Ancak bunu çözmek için insanların yapabileceği şeyler olduğunu gösteriyor" dedi.

Guterres daha sonra ormanların kesilmesi, okyanuslarda sınırların üzerinde balık tutulması ve çölleşmenin artması gibi insanların çevreye verdiği zararları listeledi.

BM Genel Sekreteri, hava kirliliğinin yılda 9 milyondan fazla insan öldürdüğünü ve bu sayının Koronavirüs'e bağlı can kaybından fazla olduğunu söyledi.