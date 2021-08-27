BM Genel Sekreteri Guterres, Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesini Afganistan gündemli toplantıya çağırdı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki durumu görüşmek üzere 30 Ağustos Pazartesi BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi ABD, Britanya, Fransa, Çin ve Rusya'nın temsilcileri ile bir araya gelecek.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede dün meydana gelen terör saldırılarında Afgan sağlık yetkilileri, en az 60 kişinin öldüğünü, 140 kişinin de yaralandığını açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı ise terör saldırısında 12 ABD askerinin öldüğünü, 15 askerin ise yaralandığını duyurdu.

TIKLAYIN - Kabil'de üst üste patlamalar | "En az 60 kişi öldü, 140 kişi yaralandı"

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiği açıklamasında bulundu.

ABD'li yetkililer ise patlamanın ardında IŞİD'in Horasan kolu olduğuna inandıklarını söyledi.

31 Ağustos'a kadar Afganistan'dan çekilmeyi hedefleyen Biden yönetimi ise Kabil'den tahliyelere devam ediyor.