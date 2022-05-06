BM Genel Sekreteri Guterres: Afrika, BM Güvenlik Konseyi'nde daimi temsilcilik hak ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bir Afrika ülkesinin BM Güvenlik Konseyi'nde daimi temsilciliği hak ettiğini söyledi.

Guterres, "Ramazan dayanışması" başlıklı Afrika turunun son ayağı Nijerya'daki ziyaretinde, Afrika'nın, BM Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere çoğu uluslararası kurumda yeterince temsil edilmediğini belirtti.

Afrika ülkelerine BM Güvenlik Konseyi'nde daimi temsilcilik konusunda destek verdiğini dile getiren Guterres, "Güvenlik Konseyi'nin Afrika kıtasından daimi bir üyesi olması gerektiğini kabul etmek tamamen adil." dedi.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin reformunun BM'nin bir bütün olarak reformu için gerekli olduğunu ifade etti. BM Güvenlik Konseyi'nin ABD, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin olmak üzere 5 daimi üyesi bulunuyor.