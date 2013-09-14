BM Genel Sekreteri Ban: Raporun, kimyasal silah kullanıldığı yönünde olacağına inanıyorum

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Uluslararası Kadın Forumu'nda yaptığı konuşmada, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı tartışmalarına değinerek, rapora ilişkin görüşlerini ifade etti.

Ake Sellström ve ekibi tarafından hazırlanmakta olan raporu henüz almadığını vurgulayan Ban, "Raporu almadan kamuoyuna açık bir şekilde söyleyemesem de raporun, kimyasal silah kullanıldığı yönünde olacağına inanıyorum" dedi.

Ban, konuşmasında Esad'ın Suriye'de insanlığa karşı bir çok suç işlediğini de dile getirdi.

Öte yandan BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, gazetecilerin soruları üzerine Sellström raporunun henüz tamamlanmadığını ve bazı örneklerin incelenmesinin sürdüğünü kaydetti.

Haq, hazırlanmayan rapora ilişkin Ban'ın nasıl yorum yaptığının sorulması üzerine, Ban Ki-mun'un henüz raporu almadığını ancak Genel Sekreter'in bir çok çevreyle diyalog içinde bulunduğunu söyledi.

Haq, Genel Sekreter'in hangi kaynağa dayanarak bu yorumu yaptığına ilişkin açıklama yapamayacağını ifade etti.