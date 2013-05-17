BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, dini inançlara saygı gösterilmesini istedi

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.

BM Genel Sekreteri Ban, İsrail'den bütün inanç mensuplarının kutsal mekanlarını ziyaret edebilme haklarına saygı gösterilmesini istedi.

BM Genel Sekreterlik Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Ban'ın, son iki günde hem Abbas hem de Netanyahu ile telefon görüşmelerinde Ortadoğu barış süreci, sahadaki durum ve Doğu Kudüs konularının ele alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Genel Sekreter, müzakerelerin yeniden başlaması için iki lideri de teşvik ederek, en kısa sürede yeni bir inisiyatif başlamasını umduğunu dile getirdi.

Barış müzakerelerinin yeniden başlayabilmesi için uygun ortamın sağlanmasında liderlere düşen sorumluluğu da hatırlatan Ban, Doğu Kudüs'te artan tansiyon ile Müslüman ve Hristiyanların kutsal mekanlara girişinin sınırlanmasına ilişkin duyduğu endişeyi Netanyahu ile paylaştı.

İsrail'e uluslararası hukukun gereklerini yerine getirme çağrısı yapan Ban, dini özgürlüklerin önemi ve bütün inanç mensuplarının kutsal mekanlarını ziyaret edebilme haklarına saygı gösterilmesini istedi.

Ban, taraflardan bölgede gerilimin artmaması için sorumlu tavır sergilemelerini de talep etti.