BM Genel Merkezi'ne Vatikan bayrağı asıldı, sıra Filisitin'de

Birleşmiş Milletler'in (BM) New York’taki Genel Merkez binası önüne Vatikan bayrağı asıldı. Filistin bayrağı da 30 Eylül'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da katılacağı törenle BM'de göndere çekilecek.

70 yıllık BM tarihinde BM'yi ziyaret eden ilk Papa olan Papa Franciscus'in, ziyareti öncesinde BM Genel Merkezi önüne, 193 üye ülkenin bayraklarının yanına Vatikan bayrağı da asıldı.

BM Genel Merkezi önüne 70. Dönem Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelecek Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas tarafından 30 Eylül'de çekilirken, törene Başbakan Davutoğlu da katılacak. Filistin bayrağı BM önünde dalgalanan 195'inci bayrak olacak.

BM Genel Merkezi'ne ve diğer merkezlerine üye ülke bayraklarıyla birlikte Filistin devleti ve Vatikan'ın bayrağının da çekilmesine ilişkin karar, 10 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 119 ülkenin "evet" oyuyla kabul edilmişti. 45 ülkenin çekimser kaldığı tasarıya 8 ülke "hayır" oyu vermişti. Tasarıya "hayır" oyu veren ülkeler, İsrail, ABD, Kanada, Avustralya, Marshall Adaları, Tuvalu, Palau ve Mikronezya olarak sıralanmıştı.